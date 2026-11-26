Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, принадлежавшего бывшему депутату Госдумы Малику Гайсину и его семье. Ранее уральский олигарх был приговорен к 14 годам колонии за коррупцию.

Как сообщили в пресс-службе суда, к гражданскому иску в качестве соответчиков были привлечены 22 организации. Суд установил, что Гайсин, занимая государственную должность, в нарушение закона не только не отказался от предпринимательской деятельности, но и продолжал управлять подконтрольными ему компаниями через доверенных лиц. В доход государства было обращено следующее имущество:

– 80 % долей в уставном капитале ООО «Агропромкомпани»;

-76 % долей в уставном капитале ООО «Алитэк-Трейд»;

– 50 % долей в уставном капитале ООО «Аптека Здравница»;

– 1 % долей в уставном капитале ООО «Бордж»;

– 50 % долей в уставном капитале ООО «Бьюти Паз»;

– 25 % долей в уставном капитале ООО «Бьюти Паз»;

-100 % долей в уставном капитале ООО «Инициатива-Инвест»;

– 51,25 % долей в уставном капитале ООО «Каллисто»;

– 100 % долей в уставном капитале ООО «Кондинская Аптека»;

– 100 % долей в уставном капитале ООО «Научная опытная селекционная станция виноградарства»;

– 0,01 % долей в уставном капитале ООО «Профессиональная коллекторская организация «Хитен»;

– 75 % долей в уставном капитале ООО «Салторо»;

-100 % долей в уставном капитале ООО «Солтан Роял»;

– 25 % долей в уставном капитале ООО «Сургутфармация»;

– 75 % долей в уставном капитале ООО «Сургутфармация»;

– 33 % долей в уставном капитале ООО «ТД ПСМ;

– 100 % долей в уставном капитале ООО «УК «РИЧ-Фарма Групп»;

– 100 % долей в уставном капитале ООО «Уралбиофарм-Север»;

– 100 % долей в уставном капитале ООО «Фармация Бузулук»;

– 100 % долей в уставном капитале ООО «Ханты-Мансийская районная аптека»;

– 100 % долей в уставном капитале ООО «Элгон»;

-100 % долей в уставном капитале ООО «Южуралхлеб»;

– 100 % долей в уставном капитале ООО «ТС «Уральский Хлеб»;

– 100 % долей в уставном капитале ООО «Сальвад».

В отношении троих ответчиков – Гайсина Одиса Фавзавиевича, Салямуллиной Наилы Тимеряновны и Муллахметовой Гульсины Ахматнуровны – производство по делу прекращено в связи с отказом от исковых требований к ним.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение месяца.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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