Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, принадлежавшего бывшему депутату Госдумы Малику Гайсину и его семье. Ранее уральский олигарх был приговорен к 14 годам колонии за коррупцию.
Как сообщили в пресс-службе суда, к гражданскому иску в качестве соответчиков были привлечены 22 организации. Суд установил, что Гайсин, занимая государственную должность, в нарушение закона не только не отказался от предпринимательской деятельности, но и продолжал управлять подконтрольными ему компаниями через доверенных лиц. В доход государства было обращено следующее имущество:
– 80 % долей в уставном капитале ООО «Агропромкомпани»;
-76 % долей в уставном капитале ООО «Алитэк-Трейд»;
– 50 % долей в уставном капитале ООО «Аптека Здравница»;
– 1 % долей в уставном капитале ООО «Бордж»;
– 50 % долей в уставном капитале ООО «Бьюти Паз»;
– 25 % долей в уставном капитале ООО «Бьюти Паз»;
-100 % долей в уставном капитале ООО «Инициатива-Инвест»;
– 51,25 % долей в уставном капитале ООО «Каллисто»;
– 100 % долей в уставном капитале ООО «Кондинская Аптека»;
– 100 % долей в уставном капитале ООО «Научная опытная селекционная станция виноградарства»;
– 0,01 % долей в уставном капитале ООО «Профессиональная коллекторская организация «Хитен»;
– 75 % долей в уставном капитале ООО «Салторо»;
-100 % долей в уставном капитале ООО «Солтан Роял»;
– 25 % долей в уставном капитале ООО «Сургутфармация»;
– 75 % долей в уставном капитале ООО «Сургутфармация»;
– 33 % долей в уставном капитале ООО «ТД ПСМ;
– 100 % долей в уставном капитале ООО «УК «РИЧ-Фарма Групп»;
– 100 % долей в уставном капитале ООО «Уралбиофарм-Север»;
– 100 % долей в уставном капитале ООО «Фармация Бузулук»;
– 100 % долей в уставном капитале ООО «Ханты-Мансийская районная аптека»;
– 100 % долей в уставном капитале ООО «Элгон»;
-100 % долей в уставном капитале ООО «Южуралхлеб»;
– 100 % долей в уставном капитале ООО «ТС «Уральский Хлеб»;
– 100 % долей в уставном капитале ООО «Сальвад».
В отношении троих ответчиков – Гайсина Одиса Фавзавиевича, Салямуллиной Наилы Тимеряновны и Муллахметовой Гульсины Ахматнуровны – производство по делу прекращено в связи с отказом от исковых требований к ним.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение месяца.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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