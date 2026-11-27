Сильные снегопады в Свердловской области к воскресенью сменятся облачностью. Об этом «Новому Дню» сообщили в Уральском гидрометцентре.

Ожидается, что циклон, принесший в Екатеринбург метели, будет медленно уходить в сторону Таймыра, оставляя на Урале шлейф из небольших снежных осадков, которые вероятны сегодня и в субботу. Местами могут остаться низовые метели, поземка. В воскресенье существенных осадков не предполагается.

Сегодня погода будет облачной с прояснениями, ожидается умеренный снег. Возможны метель и гололедица в виде снежного наката. Также синоптики предупреждают в некоторых регионах о порывах ветра до 15 м/с. В Екатеринбурге ожидается слабый снег, ночью -5 °C, днем -4°. МЧС выпустило штормовое предупреждение о непогоде.

28 ноября в области также ожидаются небольшие снегопады. На севере – переменная область, преимущественно без осадков. Также синоптики предупреждают о снежных накатах и северном ветре до 14 м/с днем. В Екатеринбурге в субботу будет ночью -7°, днем -5°.

29 ноября обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. В горах севера ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Ночью в Екатеринбурге будет -13°, днем -6°.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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