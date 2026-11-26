Региональное управление МЧС РФ выпустило новое штормовое предупреждение. 27 ноября в Свердловской области непогода продолжится, но к сильному снегу и гололедице добавится еще сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Граждан просят проявлять бдительность и в случае возникновения ЧС звонить по номеру 112.

Напомним, непогода пришла на Урал накануне вечером, ночью в регионе начался сильный снегопад – по данным Уралгидромета выпало 40 процентов месячной нормы осадков, аэропорт Кольцово утром не принимал и не выпускал самолеты. Екатеринбург в начале рабочего дня встал в огромные пробки, стоимость такси выросла в 2-3 раза.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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