Международный аэропорт Кольцово начал принимать и отправлять рейсы.

«Сложные метеоусловия в районе аэродрома сохраняются, однако аэропорт начал принимать и отправлять рейсы. Совместно с авиакомпаниями мы стабилизируем расписание. Просим пассажиров отслеживать статус рейса через онлайн-табло на сайте и на табло в терминалах», – поделились в пресс-службе авиагавани.

Сейчас на вылет задерживаются более десятка самолетов. Ранее несколько лайнеров ушли на запасные аэродромы, а вылететь не могли более двадцати самолетов.

Напомним, задержки связаны с сильными снегопадами в области.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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