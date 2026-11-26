Международный аэропорт Кольцово начал принимать и отправлять рейсы.
«Сложные метеоусловия в районе аэродрома сохраняются, однако аэропорт начал принимать и отправлять рейсы. Совместно с авиакомпаниями мы стабилизируем расписание. Просим пассажиров отслеживать статус рейса через онлайн-табло на сайте и на табло в терминалах», – поделились в пресс-службе авиагавани.
Сейчас на вылет задерживаются более десятка самолетов. Ранее несколько лайнеров ушли на запасные аэродромы, а вылететь не могли более двадцати самолетов.
Напомним, задержки связаны с сильными снегопадами в области.
Екатеринбург, Арина Кокорина
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