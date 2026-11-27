В Екатеринбурге из-за обрушившегося на регион балканского циклона второй день фиксируются сильные пробки на дорогах. Из-за снегопадов и гололеда водителям приходится быть гораздо осторожнее. В результате в четверг вечером пробки доходили до 10 баллов, по данным сервиса «Яндекс».

Сегодня утром также регистрировались сильные дорожные затруднения. К настоящему времени пробки на дорогах оцениваются в 5 баллов, однако на некоторых улицах, например, на Московской, трафик плотнее.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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