Что будет с робокурьерами в Екатеринбурге зимой

Накануне сильный снегопад и снежные заносы буквально парализовали работу роботов-доставщиков «Яндекса», которые недавно вышли на улицы Екатеринбурга.

Горожане забеспокоились о их судьбе. Как рассказали в пресс-службе компании, доставщики сконструированы для работы в разных погодных условиях, включая снегопад: «Зимой мы дополнительно готовим весь флот к снежным условиям: – роверы переобуваются в зимние шины с более агрессивным протектором. Это улучшает сцепление со снегом и помогает увереннее двигаться по сложному покрытию, неровностям и сугробам».

А еще благодаря ИИ доставщик учится выбирать оптимальную траекторию в зависимости от состояния покрытия. Нейросеть для робокурьера отдельно обучали воспроизводить маневры. Если ровер не уверен в движении, он останавливается и при необходимости подключает оператора.

На данный момент роботы-доставщики уже курсируют более чем в 10 городах России. Помимо Екатеринбурга, роверы возят заказы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Тюмени.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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