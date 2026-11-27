В Свердловской области не распродано более 3 миллионов квадратных метров жилья в строящихся домах – это 50% от всего объема квартир в новостройках. По этому показателю регион занимает третье место в России, больше простоя недвижимости только в Москве и Московской области. Доля распроданного жилья на Среднем Урале составляет 28%, еще 21% не выставлено на продажу. Такие данные за октябрь 2026 года приводит ДОМ.РФ.

Самый высокий процент проданного жилья у застройщиков «Брусника» (53%), «УГМК Застройщик» (45%) и «Форум-групп» (53%). Лидеры по непроданной жилплощади – «Эталон» (49%), «Брусника» (47%), «Атлас Девелопмент» (72%).

Ранее «Новый День» писал, что на первичном рынке недвижимости в Екатеринбурге не реализовано около 70 тысяч квартир, на вторичном рынке – 8 тысяч. Чтобы распродать такое количество жилья, потребуется не менее четырех лет. Однако застройщики и девелоперы не останавливают стройку: в 2026 году Свердловская область стала одним из немногих регионов России, где темпы ввода жилья выросли на 15% на фоне общего падения. Представители строительных компаний заявляют, что заморозка начатых проектов обойдется дороже, чем их продолжение, из-за высокой кредитной нагрузки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube