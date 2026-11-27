В Свердловской области до 28 ноября продлено штормовое предупреждение о непогоде. В регионе сохраняется сильное отложение мокрого снега, которое приводит к обледенению. В этих условиях есть опасность обрыва ЛЭП, падения деревьев и общего ухудшения дорожной обстановки.

Напомним, из-за сильного снегопада вчера произошло аварийное отключение электричества в четырех населенных пунктах Свердловской области в Заречном, Каменском и Каменск-Уральском округах. К сегодняшнему утру энергетики восстановили электроснабжение потребителей. Свердловский филиал «Россети Урал» переведен в особый режим работы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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