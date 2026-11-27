В горбольнице № 3 прокомментировали видеозапись с врачом УЗИ-диагностики Чаросхон Худайназаровой. Оно набрало несколько сотен тысяч просмотров в запрещенной соцсети. В нем молодой специалист пожаловалась на то, что ее попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию с открытой датой.

«Молодой специалист ведет прием в екатеринбургской поликлинике с июля текущего года. С первых дней к качеству ее диагностических заключений возникали вопросы: пациентам нередко устанавливались ошибочные диагнозы, а врачи УЗИ при повторных исследованиях не подтверждали выявленные ранее изменения. Заведующая отделением функциональной диагностики длительное время лично присутствовала на приемах – помогала, обучала, передавала методические рекомендации. Существенного улучшения качества исследований, к сожалению, не произошло. Коллектив больницы готов и дальше поддерживать доктора – помогать ей расти профессионально, наращивать точность диагностики и уверенность в работе», – пояснили в пресс-службе Свердловской областной клинической больницы № 3.

Сама врач ранее поясняла, что принимает 24 пациента в день, на каждого отводится только 15 минут. При этом она подчеркнула, что претензий со стороны руководства или пациентов, из-за чего ее могли бы просить написать заявление об уходе, к ней не было.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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