7 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

07.02.2020, пятница

В 10:00 в поликлиническом отделении № 1 Центральной городской клинической больницы № 24 Екатеринбурга (пер. Рижский, 16) состоится торжественное открытие после капитального ремонта регистратуры в соответствии со стандартами «Бережливой поликлиники». На мероприятие приглашены представители администрации города и городской думы, Чкаловского района, главные врачи муниципальных больниц.

В 11:00 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Демидовской премии – 2019. Председатель попечительского совета Научного Демидовского фонда, академик Геннадий Месяц, исполнительный директор фонда, вице-президент РАН, академик Валерий Чарушин, лауреат Демидовской премии 2019 года, сенатор, доктор экономических наук Эдуард Россель, лауреат Демидовской премии 2019 года, академик Юрий Оганесян, лауреат Демидовской премии 2019 года, академик Вячеслав Рожнов, лауреат Демидовской премии 2019 года, академик Александр Чибилев расскажут о своем вкладе в развитие фундаментальных наук, представят информацию о разработках, удостоенных высокой награды.

В 11:00 в рамках всероссийского образовательного проекта по урокам информатики для школьников в школе № 18 Екатеринбурга (ул. Авиационная, 18) компания «Яндекс» проведет «Урок Цифры». В мероприятии примут участие директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин, начальник отдела Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Николай Вяткин, начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева, директор по развитию региональных образовательных проектов ООО «Яндекс» Сергей Бражник.

В 11:00 в УрФУ (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 48а) заведующая кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологий Ирина Киселева и индийские ученые презентуют журналистам разработку – инновационное удобрение. Биопрепарат, предложенный учеными УрФУ, способен влиять на рост и продуктивность сельскохозяйственных культур в загрязненных тяжелыми металлами регионах России и Индии.

В 11:00 в ТРЦ «Гринвич» (Екатринбург, ул. 8 Марта, 46, площадка перед гипермаркетом «Гипербола») сотрудники государственного пожарного надзора совместно с коллегами из Всероссийского добровольного пожарного общества и юными пожарными проведут профилактическую акцию «А у вас есть огнетушитель?», приуроченную ко Дню рождения огнетушителя. Пройдут конкурсы на противопожарную тематику и лотерея по розыгрышу огнетушителей.

В 12:30 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная 135-летию Екатеринбургской епархии. Старший священник Храма-памятника на Крови, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, член региональной Общественной палаты протоиерей Максим Миняйло, председатель молодежного отдела Екатеринбургской епархии, к.и.н. Алексей Соловьев, проректор Екатеринбургской духовной семинарии, к.и.н. иерей Иоанн Никулин расскажут об истории Екатеринбургской епархии, ее святынях и святых небесных покровителях, проинформируют о праздничных богослужениях, научно-богословских и духовно-просветительских мероприятиях, которые пройдут в Екатеринбурге и будут приурочены к празднованию 135-летию Екатеринбургской епархии, поделятся информацией о предстоящей Всероссийской научно-богословской конференции «Церковь. Богословие. История», о Сретенском фестивале православной и светской молодежи и Сретенской неделе добрых дел, приуроченных к юбилею епархии.

В 15:00 в Государственном архиве административных органов Свердловской области (Екатеринбург, пр. Ленина, 34) осужденные подростки из Кировградской воспитательной колонии посетят выставку архивных документов «Профессия – защищать», посвященную 20-летию подвигу героя России (посмертно), начальника штурмового отделения отряда специального назначения «Россы» ГУФСИН России по Свердловской области старшего лейтенанта внутренней службы Сергея Багаева, погибшено при штурме Грозного.

В 16:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, конференц-зал) губернатор, президент научного Демидовского фонда Евгений Куйвашев вручит награды лауреатам Демидовской премии. Участие в церемонии примет академик РАН, председатель попечительского совета Научного Демидовского фонда Геннадий Месяц.

В 16:00 вице-губернатор Сергей Бидонько примет участие в торжественном открытии первого Ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Свердловской области (Екатеринбург, ул. Крылова, 2). На мероприятии добровольцы свердловского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей продемонстрируют навыки действий при ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия с деблокированием условного пострадавшего, а также действия по спасению условного пострадавшего, работающего на высоте.

Екатеринбург. Другие новости 06.02.20

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