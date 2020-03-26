26 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

26.03.2020, четверг

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (в режиме видеоконференции). Основным вопросом повестки станет реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области по итогам 2019 года и задачах в 2020 год. С докладом выступит заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт. Содоклады представят исполняющий обязанности генерального директора регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов и глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев. Для аккредитованных представителей СМИ будет организована аудиотрансляция в пресс-холле на втором этаже Дома правительства (пл. Октябрьская, 1).

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге в режиме онлайн проведет пресс-конференцию, посвященную мерам поддержки финансового сектора и граждан в Свердловской области в новых экономических условиях. Центробанк, правительство и бизнес-сообщество объединяют усилия для смягчения ущерба от обвала финансовых и сырьевых рынков и замершей, в условиях пандемии коронавируса, экономики. Какие меры предпринимаются? Чего ждать бизнесу и гражданам? как изменилось взаимодействие с зарубежными партнерами? На эти и другие вопросы ответят: Рустэм Марданов, начальник Уральского главного управления Банка России; Андрей Беседин, президент УТПП; Валерий Пиличев, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

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