8 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

08.04.2020, среда

В 09:45 в Ленинском районном суде Екатеринбурга будет рассматриваться вопрос о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемым в убийстве Ксении Каторгиной. Заседание пройдет в закрытом режиме.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Депутаты рассмотрят положение о создании восьмого района Екатеринбурга – Академического.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная готовности Свердловской области к сезону дорожных ремонтов и ходу реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе в условиях пандемии Covid-19. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев, начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Кисляков и заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов расскажут о дорожных ремонтных работах, которые запланированы в Свердловской области, огласят статистику по количеству бюджетных средств, направленных на эти цели, пояснят, как реализация мероприятий отразится на безопасности дорожного движения, поделятся информацией о новейших технологиях ремонта и контроле качества дорог, а также проинформируют о планах реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе в 2020 году.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится внеочередное заседание комитета по социальной политике. Депутаты рассмотрят вопрос о начислении ежемесячных пособий на детей.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная борьбе с браконьерством в Свердловской области, результатам зимнего маршрутного учета и началу сезона весенней охоты. Директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов, председатель правления общественной организации «Союз охотников и рыболовов Свердловской области» Инга Знаменская и начальник отдела контроля за оборотом оружия ЦЛРР Управления Росгвардии по Свердловской области Анатолий Печенкин расскажут о количестве зафиксированных случаев незаконной добычи диких животных, о методах борьбы с браконьерами и межведомственном взаимодействии, огласят итоги зимнего маршрутного учета диких животных на территории области, проинформируют о подготовке к старту весеннего сезона охоты и дадут советы по профилактике несчастных случаев во время охоты.

Екатеринбург. Другие новости 07.04.20

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