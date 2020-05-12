12 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

12.05.2020, вторник

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге на платформе Zoom проведет пресс-конференцию, посвященную лабораторной диагностике, поддержке «нековидных» больных, работе ученых-химиков в период пандемии коронавируса. Частные лаборатории и клиники отмечают спад обращений за медпомощью по всем направлениям на фоне пандемии коронавируса: с чем связана такая динамика? Каковы последствия самолечения? Кто сегодня может пройти тестирование на Covid-19? Какую работу проводят уральские ученые-химики для помощи медицинской отрасли? На эти и другие вопросы ответят: Анастасия Канюкова, главный врач медицинского центра «Ситидок» в Екатеринбурге; Александр Соловьев, руководитель лабораторных проектов федеральной сети лабораторий «Ситилаб»; Валерий Чарушин, академик РАН, председатель Уро РАН, директор Института органического синтеза имени И. Я. Постовского, профессор кафедры органической и биомолекулярной химии УРФУ. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе аппарата уполномоченного по защите прав человека в Свердловской области в период распространения коронавирусной инфекции. Уполномоченный по защите прав человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова расскажет о работе аппарата в течение последних недель, о посещении закрытых учреждений и помощи людям, находящимся в трудных жизненных ситуациях, о мерах поддержки многодетным и неполным семьям, поделится информацией о консультировании мигрантов, а также проинформирует о горячей линии, на которой можно получить ответы на вопросы по мерам поддержки в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Екатеринбург. Другие новости 11.05.20

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