6 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

06.11.2020, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге на площади 1905 года начнется церемония передачи новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В торжественной церемонии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин. Журналисты смогут узнать о технических характеристиках новых машин и испытать их в действии, прокатившись по городу.

В 10:30 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) продолжится допрос свидетелей по делу Владимира Васильева, участника смертельного ДТП на улице Малышева в августе 2019 года.

В 11:00 активисты партпроекта «Единой России» «Народный контроль» и члены Общественного совета при ГУ МЧС России по Свердловской области проведут мониторинг автозаправок бензиновых и заправок газовых на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и законности размещения на территории региона. Автобус для журналистов отправится в 11:00 от здания регионального исполкома ЕР (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7).

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XII Всероссийского форума «Юридическая неделя на Урале» в Екатеринбурге с 9 по 14 ноября. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, проректор по научной работе Уральского государственного юридического университета, председатель Исполнительного комитета Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Людмила Берг, советник коллегии адвокатов «РегионСервис», адвокат Олег Барашков, партнер адвокатского бюро «Юралс Лигал», член Ассоциации юристов России и Международной ассоциации юристов (IBA), адвокат Денис Павлов обозначат цели и задачи форума, расскажут о программе мероприятий, огласят список приглашенных спикеров и основные темы форума, которые будут обсуждаться в рамках мероприятий.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийского фестиваля Nauka 0+ в Екатеринбурге. Начальник отдела подготовки и аттестации кадров высшей квалификации, председатель совета молодых ученых ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» Марина Бабикова, директор Информационного центра по атомной энергии Екатеринбурга Елена Николаева и начальник детского технопарка «Кванториум» Мария Хмельницкая расскажут о фестивале Nauka 0+ и форматах его проведения в этом году, назовут площадки, в том числе и для педагогов, главных спикеров и темы их лекций, сообщат о ток-шоу «Устный журнал «Язык Эйнштейна», поделятся информацией о конкурсе видеороликов «TikTok загадки физических явлений», а также сообщат об интерактивных лекциях для детей и взрослых и игре «ТехноКвиз» от детского технопарка «Кванториум».

Екатеринбург. Другие новости 05.11.20

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