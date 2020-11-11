11 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

11.11.2020, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов дорожных ремонтов на территории Свердловской области в 2020 году и ходу реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе. Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов и заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов расскажут о ремонтных работах, которые завершились на дорогах Свердловской области, представят статистику по протяженности отремонтированных дорог и по количеству бюджетных средств, направленных на эти цели, оценят влияние пандемии коронавирусной инфекции на ремонтную кампанию нынешнего года, поделятся информацией о новейших технологиях ремонта и контроле качества новых дорог, также проинформируют о планах реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе в 2021 году.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная вопросам проведения капитального ремонта в многоквартирных домах и индивидуальных жилых домах, отнесенных к объектам культурного наследия. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обозначит важность сохранения объектов культурного наследия на территории региона, представит статистические данные, касающиеся проведения капитального ремонта многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов, относящихся к объектам культурного наследия, на территории Свердловской области, оценит системную работу по сохранению объектов культурного наследия, выскажет мнение о результативности реализации государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы», расскажет о необходимых мерах, которые будут направлены на разработку финансовых механизмов поддержки собственников объектов культурного наследия, а также на упрощение механизмов согласования проектной документации на ремонт объектов культурного наследия.

В 12:30 в Екатеринбурге на Плотинке (Исторический сквер) состоится запуск часов обратного отсчета – 1000 дней до старта Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023. В мероприятии примут участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, генеральный директор АНО «Исполнительная Дирекция «Универсиада-2023» Александр Чернов, чемпион мира и Европы по плаванию Юрий Прилуков.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов деятельности Русфонда за 24 года по оказанию помощи детям Свердловской области. Директор региональных проектов Русфонда Станислав Юшкин, руководитель бюро Русфонда в Свердловской области Наталья Ковпак, профессор кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, руководитель Центра детской эндокринологии ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» (Екатеринбург), главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава России по УрФО, главный внештатный специалист – детский эндокринолог минздрава Свердловской области, доктор медицинских наук Алексей Кияев, вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова и генеральный директор хлебокомбината «Смак» Владилен Фуфаров расскажут об истории благотворительного фонда, подведут итоги за 24 года помощи детям, проанонсируют совместный проект Русфонда и Центра детской эндокринологии по оказанию помощи детям с диагнозом «врожденный гиперинсулинизм» «Росток добра», обозначат итоги реализации гранта Екатерининской ассамблеи по программе «Русфонд.ИВЛ», а также сообщат о планах на 2021 год.

В 14:00 комиссия «Единой России» начнет объезд по дворовым территориям, которые будут благоустроены в 2021 году (сбор во дворе дома на ул. Щорса, 62). Партийцы пообщаются с местными жителями, представителями управляющей компании и обсудят предстоящую работу. Спикеры: Дмитрий Ноженко – секретарь Ленинского местного отделения «Единой России», глава администрации Ленинского района; Николай Смирнягин – депутат Екатеринбургской городской думы.

В 14:15 в Чкаловском районном суде Екатеринбурга начнется судебный процесс в отношении водителя «мерседеса», который в ночь с 11 на 12 июля 2020 года насмерть сбил мотоциклиста Влада Евсюкова на улице Белинского в Екатеринбурге. Следствие подозревает, что обвиняемый был пьян.

С 16:00 на избирательных участках округов № 3 и № 9 Екатеринбурга начнется досрочное голосование по довыборам в городскую думу.

Екатеринбург. Другие новости 10.11.20

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