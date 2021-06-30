30 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

30.06. 2021, среда

В 10:45 на площадке технопарка «Университетский» (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5) состоится пресс-подход заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова и вице-президента ПАО «Транснефть» Павла Ревеля-Муроза. Делегация ПАО «Транснефть» прибыла в Свердловскую область с целью детального ознакомления с потенциалом действующих поставщиков компании, а также для оценки новых технических решений предприятий региона.

В 11:00 в зале заседаний городской думы Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) пройдет расширенное заседание координационного совета бизнес-объединений Свердловской области «Открытый диалог бизнес-объединений Свердловской области и власти: проблемные вопросы и точки роста».

В 11:30 в зале прилета международного терминала аэропорта Кольцово Начнется пресс-тур «Таможня против наркотрафика». В ходе пресс-тура журналистам продемонстрируют, как таможенники применяют систему профайлинга для выявления нарушителей таможенных правил; продемонстрируют работу кинолога и служебной собаки; впервые покажут рентген-установку для проверки внутриполостного сокрытия контрабанды. Спикеры: начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Дмитрий Шишкин; начальник пресс-службы Уральского таможенного управления Виталий Шабанов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная деловой программе международной промышленной выставки «Иннопром» в 2021 году. О подготовке к выставке, о ее значении для развития промышленности региона, о деловой программе, а также о наиболее перспективных отраслях для партнерства между Свердловской областью и регионами Италии расскажут министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов, почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д'Агостино.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI Международного музыкального фестиваля «Безумные дни» в Екатеринбурге со 2 по 4 июля. О жизни европейского фестиваля на уральской земле, об уникальности «Безумных дней» 2021 года, интернациональном составе участников и фестивальных программах расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», заслуженный врач Российской Федерации, член Наблюдательного совета Свердловской филармонии Олег Шиловских.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная 85-летнему юбилею Госавтоинспекции РФ. Об истории развития Госавтоинспекции по Свердловской области и модернизации работы управления за 85 лет, об основных показателях безопасности дорожного движения на территории Свердловской области за первое полугодие 2021 года, о работе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также о запланированных мероприятиях к юбилею расскажет заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Панфилов.

В 18:00 в здании Уральского государственного экономического университета (ул. 8 Марта, 62) состоится второй этап конференции Свердловского регионального отделения «Единой России». В работе конференции примут участие члены регионального политсовета и делегаты из местных отделений партии. Участники конференции определят общеобластную тройку представителей партии, а также кандидатов по одномандатным округам и списки территориальных групп от «Единой России» на выборы в Законодательное собрание Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 29.06.21

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