9 января в Свердловской области ожидаются следующие события

9 января, четверг

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы ведомств в период зимних каникул в Свердловской области.Об обеспечении безопасности и правопорядка в общественных местах, ситуации на дорогах области, стабильности сотовой и интернет-связи, количестве обращений граждан за оказанием медицинской помощи в период праздников расскажут врио начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Оксана Воробей, заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Свердловской области Сергей Махнев, заместитель начальника штаба Управления Росгвардии по Свердловской области полковник полиции Олег Бодак, заместитель главного врача по организационно-методической и экспертной работе Станции скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса Евгений Рузанов, руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области капитан полиции Галина Кравченко и директор по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» Елена Комона.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube