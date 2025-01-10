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Пятница, 10 января 2025, 05:29 мск

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10 января в Свердловской области ожидаются следующие события

10 января, пятница

  • В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области. Об особенностях регионального этапа, количестве участников, влиянии олимпиадного движения на качество образования, а также о подготовке к заключительному этапу конкурса по обществознанию, который пройдет в Екатеринбурге, расскажут заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк, заместитель начальника Департамента образования администрации города Екатеринбурга Ольга Бабченко, директор регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Фонда «Золотое сечение» Инна Денюш и заместитель директора гимназии № 9 Екатеринбурга, председатель региональной предметно-методической комиссии по обществознанию в Свердловской области Олег Шаклеин.

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