14 января в Свердловской области ожидаются следующие события

14 января, вторник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Свердловского следственного отдела на транспорте за 2024 год. Об основных итогах работы отдела, количестве преступлений на транспорте, наиболее громких случаях, а также о приоритетных направлениях деятельности в 2025 году расскажут руководитель Свердловского следственного отдела на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Иван Кунцевич и руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ полковник юстиции Николай Ефимов.

В 14:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию исполняющего обязанности ректора Уральского государственного педагогического университета Юрия Биктуганова. Уральский государственный педагогический университет подводит итоги 2024 года: каковы направления развития вуза после слияния с РГППУ? Как изменятся задачи по повышению качества профессионально-педагогического образования на Урале? На эти и другие вопросы ответит спикер. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 14:00 первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов вручат сотрудникам Уральской авиабазы ключи от автомобилей, приобретенных для организации тушения пожаров в лесах региона. Мероприятие пройдет в Сысертском отделении Уральской авиабазы. В 14:30 состоится пресс-подход.

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