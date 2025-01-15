15 января в Свердловской области ожидаются следующие события

15 января, среда

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к новому сезону фестиваля «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге. Заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, директор фестиваля Евгений Горенбург, букинг-директор фестиваля Кирилл Турицын, директор Уральской специальной музыкальной школы (колледжа), эксперт фестиваля, музыковед Эльвира Архангельская, основатель проекта «Другой оркестр», композитор Александр Жемчужников и финалистка шоу «Голос. Дети» Арина Точилова объявят дату проведения фестиваля, расскажут о хедлайнерах, площадках и экспертах, а также представят специальную программу к 85-летнему юбилею российского композитора Давида Тухманова.

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