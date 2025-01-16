16 января в Свердловской области ожидаются следующие события

16 января, четверг

В 11:00 во Дворце водных видов спорта (Екатеринбург, ул. Универсиады, 11) стартует чемпионат Свердловской области по прыжкам в воду. С 16 по 17 января в соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены Среднего Урала, в том числе представители сборной команды Российской Федерации по прыжкам в воду: заслуженный мастер спорта России Кристина Ильиных и мастер спорта России Евгения Селезнева.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к православному празднику Крещения в Свердловской области. Об истории, традициях и подготовке к празднику, медицинских рекомендациях по подготовке к купаниям в проруби и прогнозе погоды до конца зимы расскажут клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, духовник Екатеринбургской духовной семинарии иерей Константин Корепанов, главный внештатный невролог Министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Смолкин и главный синоптик Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы природных парков Свердловской области в новогодние праздники и планам развития на 2025 год. О работе по сохранению заповедников и природных парков в Свердловской области, мероприятиях по привлечению посетителей в рамках развития въездного туризма, а также об итогах новогодних праздников расскажут министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, директор природного парка «Бажовские места» Евгений Хвостов, директор парка «Оленьи ручьи» Николай Калинкин и директор природно-минералогического заказника «Режевской» Артем Сергушин.

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