17 января в Свердловской области ожидаются следующие события

17 января, пятница

В 10:30 директор департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова расскажет о старте сбора предложений по благоустройству парков по программе «Формирование комфортной городской среды» (НП «Инфраструктура для жизни»). Трансляция онлайн-брифинга будет доступна на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф).

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную подготовке Свердловской области к празднику Крещения Господня. В Свердловской области готовятся к православному празднику Крещения Господня: каков духовный смысл праздника? Как будут организованы крещенские купания в связи с аномально теплыми погодными условиями? Как безопасно окунуться в прорубь? На эти и другие вопросы ответят: Алексей Морозов, заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области; отец Илья Александров, настоятель Храма св. Иннокентия Московского; Алексей Кривоногов, старший ординатор пульмонологического отделения «Новой больницы». Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 14:00 в колонном зале Дома Севастьянова (пр. Ленина, 35, вход со стороны пер. Почтового) состоится церемония присвоения общественного статуса Свердловской области «Достояние Среднего Урала», приуроченной ко Дню образования региона. Победителям конкурса вручат дипломы и стелы. Также в ходе мероприятия пройдет традиционная церемония спецгашения марки штемпелем на конверте, выпущенным «Почтой России» в честь победителя конкурса – парка «Оленьи Ручьи».

В 18:30 в кинотеатре «Киноград» (Верхняя Пышма, ул. Чистова, 2) начнется церемония открытия VI сезона Международного молодежного кинофестиваля «Медный цветок». В 18:00 начнут работу фотозоны, интерактивные площадки, будет звучать живая музыка. Желающие смогут посетить выставку рисунков «Моя киносемья». На открытии зрителям представят мероприятия кинофестиваля и покажут фильм «Портрет из Делфта» юного режиссера Даниила Франгяна. Также в программе – шоу барабанщиц и другие музыкальные номера. В числе почетных гостей и жюри фестиваля: заслуженная артистка Российской Федерации Оксана Сташенко, искусствовед и признанный деятель культуры Любовь Кочарина, режиссер игрового короткометражного кино Владислав Емелин. Фестиваль продлится до 25 января.

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