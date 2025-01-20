20 января в Свердловской области ожидаются следующие события

20 января, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Корпорации развития Среднего Урала в 2024 году. О реализации проекта научно-производственной экосистемы «Космос», новой фабрике по производству микрочипов, резидентах индустриального парка «Заречный», а также о планах корпорации и ее дочерних обществ на 2025 год расскажут генеральный директор КРСУ Андрей Мисюра, генеральный директор Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра им. В. В. Тетюхина Алексей Щелкунов, директор завода «Фарфор Сысерти» Наталья Жердева и директор управляющей компании индустриального парка «Заречный» Сергей Петухов.

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