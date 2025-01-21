21 января в Свердловской области ожидаются следующие события

21 января, вторник

В 10:00 во Дворце водных видов спорта (Екатеринбург, ул. Универсиады, 11) стартует Кубок Свердловской области по плаванию. С 21 по 23 января 2025 года в соревнованиях примут более 600 спортсменов Среднего Урала.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 в «Доме ребенка» (Екатеринбург, Сыромолотова, 24А) состоится открытие новой службы ранней помощи. Планируется, что в мероприятии примет участие министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. Ранняя помощь включает в себя комплекс мероприятий и услуг, реализуемых и оказываемых детям от рождения до трeх лет (независимо от наличия инвалидности), которые имеют ограничения жизнедеятельности либо риск их развития, и семьям, воспитывающим таких детей.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию регионального центра подготовки волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. О целях и задачах центра, запланированных мероприятиях с участием волонтеров расскажут заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Денис Протасов, начальник управления по социальной и воспитательной работе УрФУ, руководитель регионального центра подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы Антон Белов и директор регионального центра патриотического воспитания Свердловской области, герой России Сергей Воронин.

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