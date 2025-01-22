22 января в Свердловской области ожидаются следующие события

22 января, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, главный вход) на выездное заседание отправится постоянная комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Участники заседания посетят городские катки, первый пункт программы – каток на площади 1905 года.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области за 2024 год. Руководитель УФАС Дмитрий Шалабодов представит статистику по количеству и результатам рассмотрения жалоб в 2024 году, даст оценку ситуации с ненадлежащей рекламой и по выявлению картельных сговоров, сообщит о сложившейся судебной практике Свердловского УФАС в текущем году, обозначит перспективы работы на 2025 год.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» в 2024 году. Руководитель свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Илдар Якупов расскажет о количестве и тематике обращений граждан в фонд за 2024 год, изменениях в процедуре выдаче удостоверений ветерана боевых действий, содействии в поиске пропавших без вести участников СВО, реабилитации военных, а также о приоритетных направлениях работы в 2025 году.

В 11:00 начнется пресс-тур на Ирбитский молочный завод, где будут не только продемонстрированы действующие производственные площадки, но и представлены планы по масштабной модернизации предприятия. Участие в мероприятии примут заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Терехова и генеральный директор Ирбитского молочного завода Григорий Бачериков.

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