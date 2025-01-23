23 января в Свердловской области ожидаются следующие события

23 января, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Екатеринбургского зоопарка в 2024 году и планам на юбилейный 2025 год. О новых экспозициях зоопарка, реконструкции вольеров, благоустройстве территории, статистике посещаемости, а также о программе празднования 95-летия учреждения расскажут директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина и заместитель директора по формированию коллекции Павел Грачев.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Уральского таможенного управления за 2024 год. Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов расскажет о товарной структуре экспорта и импорта в УрФО, пресеченных таможенниками попытках контрабанды, перечислениях в федеральный бюджет, результатах правоохранительной деятельности, транспортно-логистическом потенциале Уральского федерального округа и планах управления на 2025 год.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная программе празднования 146-летия со дня рождения уральского писателя Павла Бажова в Свердловской области. О программе и форматах мероприятий, тематическом киномарафоне, а также о популяризации творческого наследия уральского писателя расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, директор Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Титова, член Союза кинематографистов РФ, сценарист, режиссер Андрей Ким и директор благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов.

В 14:00 на тренировочной базе у аэропорта Кольцово (ул. Стартовая, 6) начнется пресс-тур «Хвостатые новобранцы в Кольцовской таможне». Сотрудники таможни покажут, как проходит «рабочий день» трех щенков, недавно поступивших на службу (общий курс дрессировки: выполнение команд, преодоление препятствий и спецкурс: поиск запрещенных веществ), и расскажут, какие собаки могут «устроиться на работу «в таможню и как их готовят к службе.

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