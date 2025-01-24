24 января в Свердловской области ожидаются следующие события

24 января, пятница

В 10:30 на конечной трамвайной станции в микрорайоне ЖБИ администрация Екатеринбурга проведет пресс-тур, посвященный выходу на линию нового низкопольного трамвая «Львенок». Будет организована 15-минутная остановка, чтобы снять сам трамвай, салон, узнать о впечатлениях водителя от нового трамвая и проехать до следующей остановки. В 10:50 трамвай вернется к обслуживанию маршрута № 15.

В 10:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, корпус А, 5 этаж, зал № 8А) начнется процесс по делу жительницы Нижнего Тагила Серафимы Селенских, обвиняемой в реабилитации нацизма, выразившемся в публичном осквернении символа воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества. Как полагает следствие, 22 июня 2024 года, в День памяти и скорби, нетрезвая женщина прикурила от Вечного огня на мемориале «В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий». На замечания прохожих отказалась покинуть монумент. Судья Павел Неретин Павел.

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня российского студенчества в Свердловской области. О программе и традициях празднования Дня студента в регионе, наиболее востребованных видах внеучебной деятельности в уральских вузах, роли студенческих отрядов расскажут заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Денис Протасов, руководитель центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», член Общественной палаты РФ Дмитрий Парамонов, заместитель проректора по информационной политике по работе с партнерами УрФУ Ойбек Партов и проректор по воспитательной работе и молодежной политике УрГПУ Анастасия Тенихина.

В 14:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, корпус А, 4 этаж, зал № 7А) начнется процесс по делу жителя Свердловской области Андрея Глазачева. По версии следствия, 30 июля 2024 года на территории парка «Победа» в Ревде он прикурил сигарету от вечного огня у мемориального комплекса в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Подсудимый обвиняется в реабилитации нацизма, выразившемся в осквернении символа воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества и унижении чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, ему предъявлено обвинение в неоднократном несоблюдении ограничений, установленных в рамках административного надзора за осужденными, сопряженное с совершением правонарушения. Судья Андрей Минеев.

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