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Понедельник, 27 января 2025, 09:13 мск

Новости Екатеринбург

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27 января в Свердловской области ожидаются следующие события

27 января, понедельник

  • В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная съемкам документального фильма «Хоккеистки» о зарождении женского хоккея на Урале. О замысле фильма, особенностях съемочного процесса и героях, роли спорта в отечественном кинематографе, а также о популяризации женского хоккея расскажут заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, режиссер и продюсер фильма Дмитрий Колобов и капитан сборной команды Свердловской области по женскому хоккею Евгения Ларшина.
  • В 14:00 на площади Труда в Екатеринбурге состоится Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». Организаторы – Свердловский областной медицинский колледж и волонтерский центр 80-летия Победы. Планируется, что в мероприятии примет участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
  • В 17:00 состоится Всероссийская акция «Флешмоб 900», участники которой выложат из зажженных свечей цифру 900 – символ блокады Ленинграда, которая длилась 900 дней.

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