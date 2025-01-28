28 января в Свердловской области ожидаются следующие события

28 января, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание.

В 10:30 состоится открытие нового склада готовой продукции на Режевском хлебокомбинате (Реж, ул. Щербакова, 17). Планируется участие министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, заместителя министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Светланы Тереховой, заместителя главы Режевского муниципального округа по экономике, инвестиционной политике и развитию территории Марии Малыгиной, генерального директора АО «Реж-хлеб» Владимира Сусуйкина.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста и проведению «Недели памяти» в Свердловской области. О программе и форматах мероприятий, работе над эскизом спектакля «Амстердам», а также о проведении онлайн-акции «Зажги свечу» расскажут министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин, директор благотворительного фонда «Менора» Ирина Гуткина, главный режиссер Центра современной драматургии в Екатеринбурге Антон Бутаков и руководитель Центра социально-культурного партнерства гимназии № 2 Екатеринбурга Татьяна Кочубей.

В 11:30 в средней общеобразовательной школе № 25 имени В. Г. Феофанова (Екатеринбург, Цветоносная, 2) состоится пресс-тур, посвященный организации школьного питания. Директор школы Ольга Добычина и представители родительского комитета расскажут об основах составления рациона для детей и продемонстрируют, как организовано горячее питание в школе.

В 18:00 в бажовском выставочном пространстве музея истории и археологии Урала (пр. Ленина, 6910, цокольный этаж) будут подведены итоги конкурса «Борода Урала» в номинациях: самая стильная борода, самая длинная борода, серебряная борода, самая богатая борода.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube