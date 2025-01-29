29 января в Свердловской области ожидаются следующие события

29 января, среда

В 13:00 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на совместное выездное заседание отправятся постоянная комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике и постоянная комиссия по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. В повестке – ознакомление с опытом применения инновационных методов в образовательной деятельности АНПОО «Колледж цифровых технологий» (ул. Чкалова, д. 3).

В 16:30 на катке на площади 1905 года начнется празднование Китайского нового года. В программе: викторина, чайная церемония, мастер-классы по каллиграфии и вырезанию китайских символов праздника. Организаторы мероприятия – департамент молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга, генеральное консульство Китайской Народной Республики в Екатеринбурге, парк Маяковского. Планируется участие главы города Алексея Орлова и генерального консула Китая в Екатеринбурге Ло Шисюн.

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