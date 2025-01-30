30 января в Свердловской области ожидаются следующие события

30 января, четверг

В 10:00 состоится заседание Березовской городской думы. На повестке дня – избрание главы города из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная анализу ситуации в предпринимательской сфере Свердловской области по итогам 2024 года. Об оценке предпринимательского и инвестиционного климата в области по итогам 2024 года, проблемах и вызовах, которые стоят перед промышленностью и бизнесом, итогах работы деловых объединений и новых законодательных инициативах расскажут уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Леонид Гункевич и председатель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Илья Тыщенко.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам и планам работы Управления Госавтоинспекции Свердловской области. Об итогах работы ведомства за прошлый год, статистике аварийности, сумме штрафов, основных причинах ДТП, а также о приоритетных направлениях работы в 2025 году расскажет начальник Управления Госавтоинспекции Свердловской области полковник полиции Алексей Спиридонов.

В 12:00 в Музее истории Екатеринбурга (ул. Бажова, 124а, коворкинг выставочного пространства «Наука в большом городе») состоится презентация проекта «Истоки Исети» – археологического парка под открытым небом, который будет создан неподалеку от поселка Палкино. Парк станет реконструкцией палеодеревни иткульских металлургов, которые жили здесь больше двух тысяч лет назад. В качестве экспонатов будут представлены керамическая посуда древних уральцев, а также изделия из железа, дерева и глины, которые изготавливали люди того времени. О проекте расскажет директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная изменениям миграционного законодательства и итогам работы управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области в 2024 году. Начальник отдела иммиграционного контроля подполковник полиции Константин Волков расскажет об изменениях в законодательстве, касающихся правил въезда в Россию (вступили в силу 1 января 2025 года), трудовой деятельности иностранных граждан и постановки на учет, сообщит о состоянии дел по выявлению нелегалов, а также предоставит основные статистические данные за 2024 год.

В 16:00 на площадке креативного кластера «Домна» (ул. Вайнера,16) глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручит награды победителям и призерам конкурса «Новогодний Екатеринбург». В конкурсе участвовали представители бизнеса, строительства, культуры, образования, туризма, а также управляющие компании. Предусмотрена 21 номинация.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube