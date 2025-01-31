31 января в Свердловской области ожидаются следующие события

31 января, пятница

В 11:30 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) состоится онлайн-брифинг, посвященный организации и проведению массовой лыжной гонки «Лыжня России». О мероприятии, площадках и о нововведениях этого года расскажет заместитель директора департамента физической культуры и спорта Иван Алыпов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов IX Уральской проектной смены в «Сириусе». Об основных итогах смены, актуальности и инновационности победивших проектов и их реализации, а также о планах на юбилейную смену расскажут начальник отдела воспитательной работы, оздоровления и дополнительного образования детей министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов, заместитель первого проректора УрФУ Надежда Терлыга, наставник команды-победительницы Егор Попков и участник смены Даниил Качусов.

В 14:00 в Свердловской филармонии начнется пресс-тур, посвященный началу нового сезона «Симфония времени». Программу «Нейросети и филармония» с фильмом-визуализацией от нейросети представит Уральский академический филармонический оркестр. Абонементы нового сезона представит первый заместитель директора Свердловской филармонии по творческой деятельности Рустем Хасанов. На мероптятии будет присутствовать дизайнер – автор видеовизуализации – Ольга Дробиз.

В 16:00 в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) состоится закрытая презентация книги Евгения Фатеева «Святые 90-е. Страна в тени». Ведущий мероприятия – Иннокентий Шеремет, журналист, автор программы «Новости 9/½". Один из спикеров презентации – Андрей Кабанов, основатель фонда «Город без наркотиков», он расскажет про свою книгу «Криминальный Екатеринбург», которая выйдет в скором времени.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube