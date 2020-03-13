Слух дня: группа ЧТПЗ уходит Миллеру

У группы ЧТПЗ может появиться новый собственник. По слухам, олигарх Андрей Комаров нашел покупателя своего бизнеса – владельцем станет глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он приобретет Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс ЧТПЗ, нефтесервисную «Римеру» и другие активы. Комаров же, говорят слухмейкеры, выйдет на пенсию, которую проведет в США, он, якобы, уже позаботился даже о гражданстве. «Газпром» и ЧТПЗ официально плотно сотрудничали, уральский олигарх встречался с газовым миллиардером лично, удалось договориться об устраивающих стороны условиях.

Интересно, что именно из-за этой сделки вскрылись многомиллионные махинации с ферросплавами, их выявил внутренний аудит в рамках предпродажной подготовки. Собеседники уверяют, что визит силовиков предприятию был нужен, необходимо показать «зачистку» активов от коррупции. Сотрудник, которого задержали, по своей должности просто не может быть инициатором схемы по распилу столь крупных сумм, и его впоследствии отпустят.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.03.20

Свердловчане не хотят пить воду из-под крана из-за ее низкого качества. / В Екатеринбурге открыли первый центр бизнес-возможностей, где можно увидеть цифровые продукты в действии. / В Екатеринбург летит министр спорта РФ Олег Матыцин. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»