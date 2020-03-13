«Ущерб на 350 млн, воровали в промышленных масштабах», – подробности коррупционного дела на ПНТЗ

Стали известны подробности визита силовиков на Первоуральский новотрубный завод, во время которого был задержан сотрудник одного из цехов. По данным «Нового Дня», речь идет о выводе сотен миллионов при закупке сырья, в схеме замешан один из топ-менеджеров головного предприятия, ПАО «ЧТПЗ».

Полицейские и Росгвардия работали на предприятии в Первоуральске по согласованию с руководством. «В рамках корпоративной программы по противодействию коррупции сотрудниками ОБЭП ГУ МВД по Свердловской области при содействии сотрудников безопасности компании проведена операция по задержанию сотрудника по подозрению в совершении коррупционных действий», – официально прокомментировали в пресс-службе ПНТЗ. Эту версию подтверждает и источник «Нового Дня» в силовых структурах.

Задержанный, по его данным, – замначальника электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32» Александр Глинин. Но его роль в схеме отнюдь не ключевая. Электросталеплавильный цех, который с помпой запускали с участием президента Путина, использует дорогостоящие ферросплавы, производство которых в России фактически монополизировано. В Первоуральск продукция приходит в закрытых мешках. И некие деятели реализовали простую схему: по документам закупается 100 тонн, на завод поступает 90 тонн, разница делится с поставщиком. Собеседник «Нового Дня» отмечает: по ревизии с 2018 года ущерб составил 350 млн, не исключено, что «распил» заработал в 2017 году.

Несмотря на бесхитростность схемы, для ее реализации необходимо участие влиятельных в компании людей, кроме непосредственно руководства цеха прикрывать воровство должны были сотрудники собственной безопасности и кто-то из руководства предприятия. По данным источника, махинациями занимался известный на Урале человек, имеющий должность в ЧТПЗ (куда входит Первоуральский завод). «О том, что кто-то наживается на ферросплавах, стало известно в 2018 году. Но тогда главному махинатору доложили, и он представил все так, что ворует якобы родственник одного из самых главных. Историю замяли, уволили нескольких сотрудников – пару эсбэшников и кого-то с «земли». Теперь взяли заместителя начальника цеха Александра Глинина. Это по наводке заводского СБ, пытаются отвести обвинения с себя», – рассказал источник.

Силовики продолжают работать на предприятии, изучают документы. «Новый День» будет следить за развитием событий.

Первоуральск, Елена Иванова

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