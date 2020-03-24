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Вторник, 24 марта 2020, 13:53 мск

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Начальник ГУ МВД объяснил депутату, зачем на ПНТЗ приезжал ОМОН

Начальник ГУ МВД по Свердловской области ответил на вопрос депутата заксо Андрея Гориславцева, в чем была необходимость силовой операции на ПНТЗ 12 марта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат спросил начальника ГУ МВД, кто санкционировал приезд ОМОНа на завод.

Александр Мешков ответил: «Возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей предприятия по признакам преступления, предусмотренного ч.4. ст. 159 УК РФ. Пояснять вам, с какой целью была силовая поддержка... Насколько мне известно, вы сами 10 лет проработали в органах. Поддержка была нужна, чтобы обеспечить нормальную работу следователей, по согласованию с руководством предприятия».

Напомним, по данным РИА «Новый День», в тот день был задержан замначальника электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32» Александр Глинин. Насколько известно, на заводе он больше не появлялся, его кабинет опечатан. Но его роль в схеме отнюдь не ключевая. Источник «Нового Дня» в силовых структурах рассказал, что электросталеплавильный цех использует дорогостоящие ферросплавы, производство которых в России фактически монополизировано. В Первоуральск продукция приходит в закрытых мешках. Предположительно, некие деятели реализовали такую схему: по документам закупается 100 тонн, на завод поступает 90 тонн, разница делится с поставщиком. Собеседник «Нового Дня» отметил, что по ревизии с 2018 года ущерб составил 350 млн, не исключено, что «распил» заработал в 2017 году.

В пресс-службе предприятия операцию 12 марта прокомментировали кратко: «В рамках корпоративной программы по противодействию коррупции сотрудниками ОБЭП ГУ МВД по Свердловской области при содействии сотрудников безопасности компании проведена операция по задержанию сотрудника по подозрению в совершении коррупционных действий», – официально прокомментировали в пресс-службе ПНТЗ.

Екатеринбург, Первоуральск, Елена Владимирова

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