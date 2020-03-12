На ПНТЗ пояснили, зачем на завод пришёл ОМОН

Пресс-служба Первоуральского новотрубного завода внесла небольшую ясность в вопрос, зачем сегодня на предприятие приезжал ОМОН. Напомним, сегодня днём корреспондент агентства заметил специализированный автомобиль «Урал» на площадке перед заводоуправлением. От сотрудников предприятия поступила информация о том, что силовики проводят на ПНТЗ оперативные мероприятия.

Пресс-служба Росгвардии подтвердила участие сотрудников в неких мероприятиях, но конкретизировать, о чем идёт речь, не смогли.

В ответ на запрос РИА «Новый День» в пресс-службу ПНТЗ был получен следующий ответ: «В рамках корпоративной программы по противодействию коррупции, сотрудниками ОБЭП ГУ МВД по Свердловской области при содействии сотрудников безопасности компании проведена операция по задержанию сотрудника по подозрению в совершении коррупционных действий. В настоящий момент правоохранительными органами проводится доследственная проверка. На данном этапе работы правоохранительных органов любые комментарии преждевременны».

По данным РИА «Новый День», сегодня был задержан заместитель начальника одного из цехов. Предварительно, речь идёт о взятке.

«Новый День» сообщит о развитии событий.

Первоуральск, Елена Васильева

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