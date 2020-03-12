На ПНТЗ приехал ОМОН (ФОТО)

На градообразующем предприятии Первоуральска, ПНТЗ, сегодня работали силовики.

Источник «Нового Дня» рассказал, что в кабинетах прошли обыски, и якобы даже задержан один из сотрудников предприятия.

В пресс-службе Росгвардии по Свердловской области подтвердили, что в ПНТЗ сегодня проходили оперативные мероприятия, но от подробных комментариев отказались.

В ГУ МВД по Свердловской области отказались оперативно комментировать эту информацию, попросив написать запрос в полицию Первоуральска. В пресс-центре первоуральского городского УМВД сообщили, что они не в курсе ситуации. На самом предприятии также посоветовали написать запрос, пообещав оперативно ответить – «Новый День» опубликует ответ.

Первоуральск, Светлана Загороднева, Владислав Тринько

Первоуральск. Другие новости 12.03.20

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