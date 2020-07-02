Слух дня: депутаты потребуют от Володина обработать помещения думы из-за смерти Дерягиной

В гордуме Екатеринбурга продолжает обсуждаться истинная причина смерти Елены Дерягиной. О смерти 64-летней депутата стало известно сегодня утром. Она скончалась в больнице № 6.

Депутаты в кулуарах обвиняют спикера думы Игоря Володина в том, что он якобы знал, что у Дерягиной был коронавирус – всех членов ЕГД регулярно тестируют на Covid-19. При этом депутатский корпус не был поставлен в известность о болезни коллеги, так что если бы у нее действительно было заразное заболевание, подхватить его могли многие.

Слухмейкеры утверждают, что болезненней всего восприняла известие о смерти Дерягиной депутат Ира Овчинникова. «Они много общались, и теперь она боится, что тоже могла заразиться», – говорят источники в думе.

При этом сам Володин категорически опровергает информацию о коронавирусе у Елены Дерягиной, утверждая, что она скончалась от тромбоэмболии.

Депутаты между тем собираются написать обращение в адрес председателя думы с требованием провести санитарную обработку всех помещений в ЕГД, чтобы максимально обезопасить себя от опасности заражения Covid-19.

Екатеринбург. Другие новости 02.07.20

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