Слух дня: «дедушку» заменит Бабушкина?

В преддверии глобального обновления представительных органов власти в России появляются самые разные версии, кто будет лицом Свердловской области в верхней палате парламента.

Как известно, сейчас исполнительную власть Среднего Урала в Совфеде представляет Эдуард Россель. По материалам в СМИ заметно, что первый губернатор уже не проявляет прежней публичной активности. Никаких прямых признаков, что Россель уйдет, нет, но время работает против него – в октябре сенатору исполнится 83 года. Поэтому, говорят, не исключено, что он покинет свой пост до того, как закончатся полномочия выдвинувшего его губернатора Евгения Куйвашева.

Среди тех, кто может прийти ему на смену, называют спикера заксобрания Людмилу Бабушкину. В следующем году у нее юбилей – 70 лет. Никаких намерений оставить заксо она не высказывает, но в кулуарах поговаривают, что ей могут предложить «почетную пенсию» в Совете Федерации – и опыт, и возраст у Людмилы Валентиновны подходящий.

Говорят также, что Бабушкина – не единственная гранд-дама Свердловской области, которой могут предложить место в верхней палате парламента. Второй может стать ее добрая знакомая, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, которая существенно увеличила свой политический вес, участвуя в работе над обновлением Конституции. Но второе место в СФ занято бывшим мэром Екатеринбурга Аркадием Чернецким, который достаточно активен и пока явно никуда уходить не собирается. Впрочем, говорят слухмейкеры, у Мерзляковой всегда есть возможность попасть в Совфед по президентской квоте, которая была существенно расширена после принятия поправок в Конституцию.

Сейчас сложно сказать, как именно будут развиваться события, но, по слухам, возможность изменений обсуждается.

Екатеринбург. Другие новости 21.08.20

Самым богатым вице-мэром Екатеринбурга стал куратор капстроительства. / Свердловская область опустилась на седьмое место по числу новых случаев коронавируса. / Водоканал оштрафовали за нарушение коронавирусного эпидрежима. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»