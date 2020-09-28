Тунгусов готовит очень символичный реванш – слух дня

Символичным щелчком по носу губернатору Евгению Куйвашеву может стать избирательная кампания в Екатеринбургскую городскую думу.

В эти выходные бывший первый вице-губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов определился с кандидатами на довыборы в думу Екатеринбурга, которые пройдут 22 ноября.

По округу № 3 Верх-Исетского района он выдвинул председателя профсоюза УрФУ «Университетская солидарность» Дмитрия Трынова, а по округу № 9 Ленинского района – главу свердловского отделения общественной организации «Открытая Россия» Владислава Постникова, сообщают инсайдеры.

Оба кандидата прошли праймериз партии «Яблоко» и будут выдвинуты от ее регионального отделения, которое продолжает контролировать «серый кардинал» Екатеринбурга.

«Сами по себе депутатские мандаты Тунгусову не нужны, но ВГ любит символичность. Именно этой осенью исполняется два года, как из мэрии убрали его любимца Александра Якоба, а следом – и всю команду. Два года – два поражения в двух округах. Такой вот символизм», – рассказывают слухмейкеры.

«И это действительно возможно. За плечами одного из кандидатов колоссальный мобилизационный и волонтерский ресурс УрФУ и талантливый «мобилизатор» Сергей Тушин, а Владислав Постников поразительно похож на Евгения Ройзмана в юности», – продолжает другой слухмейкер.

Особо наблюдательные могут заметить, что главным днем празднования столетия УрФУ в этом году определили 19 октября – и это день фактического старта избирательных кампаний, когда разрешена любая агитация.

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