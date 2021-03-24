Слух дня: на новой 5-тысячной банкноте будет памятник Ельцину

Накануне стало известно, что ЦБ РФ в ближайшие годы модернизирует денежные банкноты номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. На самой крупной купюре появится изображение Екатеринбурга и достопримечательностей Уральского федерального округа. Она поступит в обращение в 2023 году. Горожане активно обсуждают в соцсетях, что именно может появиться на банкноте. Кто-то хочет увидеть на ней Водонапорную башню в Историческом сквере, кто-то – Дом Севастьянова, кто-то памятник отцам-основателям города.

Между тем, говорят, что с большой долей вероятности на купюре увековечат память первого президента Бориса Ельцина. Например, изобразят на ней Ельцин-центр и памятник Борису Николаевичу. Правда, горожан смущает, что с некоторых ракурсов памятник Ельцину имеет довольно своеобразный силуэт.

Екатеринбург. Другие новости 24.03.21

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