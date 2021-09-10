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Пятница, 10 сентября 2021, 11:48 мск

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Слух дня: 17 сентября подразделение ГУ МВД на весь день отпустят голосовать

Явка на выборы депутатов Государственной думы, по слухам, очень волнует руководство некоторых структурных подразделений ГУ МВД Свердловской области.

Говорят, что сотрудникам ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел по Свердловской области» обещают в пятницу, 17 сентября, почти полноценный выходной день. Для этого нужно выполнить только одно условие – прикрепиться к избирательному участку рядом с местом работы и в любое время 17 сентября проголосовать на нем за кандидатов в Госдуму. Сразу после этого сотрудник может быть свободен до понедельника, рабочую смену ему все равно зачтут.

Примечательно, что относительно выборов в заксобрание области таких установок нет.

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