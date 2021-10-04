Слух дня: АП ищет в Екатеринбурге «крайнего», виновного в массовой порче бюллетеней

Выборы прошли, мандаты розданы, а на федеральном уровне продолжается разбор полетов. Несмотря на то, что избирательная комиссия Свердловской области в лице председателя Владимира Русинова неоднократно заявляла, что выборы в Свердловской области прошли без существенных нарушений, был замечен существенный рост количества испорченных бюллетеней. Например, на выборах в Госдуму 2016 года этот показатель в разных округах составил от 2,78% до 3,05%, то в 2021 году – от 3,05% (в Свердловском одномандатном округе) до 3,4% – в Серовском и Нижнетагильском. Причем, говорят, существенную лепту в борьбу с бюллетенями на этот раз внесла не «революционная» молодежь, а наиболее лояльная категория избирателей – пенсионеры.

Вероятно, причиной этого стал провал затеи областных властей с подарочными картами для пенсионеров. Напомним, подарочные карты в «Пятерочку» номиналом 150 рублей пенсионерам выдавали в дни голосования. Благотворительный фонд выделил на это 100 миллионов рублей. Людей больше всего возмутило то, что подарочные карточки закончились раньше, чем завершились три дня голосования. Уже 18 сентября на некоторых избирательных участках сертификатов не было. Пенсионеры ругались с членами УИКов, жаловались на обман, а иногда демонстративно рвали уже полученные бюллетени.

Кого при этом наказывать – не совсем понятно. Избирком сразу открестился от идеи с картами, сказав, что это идея минсоцполитики. Министерство «перевело стрелки» на благотворительный фонд, который к выборам вообще никакого отношения не имеет. Вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько, который теоретически должен был контролировать все выборные процессы в регионе, чудом прошел в Госдуму по списку «Единой России» и покидает свою должность.

Екатеринбург. Другие новости 04.10.21

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