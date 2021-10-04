Слух дня: из резиденции уходит один из ее старожилов

Интриги в кулуарах свердловской власти не заканчиваются. Говорят, что в обозримом будущем резиденцию покинет первый заместитель руководителя аппарата губернатора – Вадим Дубичев, человек во многом легендарный.

Начать с того, что на разных должностях в «желтом доме» Дубичев работает с начала 2000-х и пересидел уже двух губернаторов – Эдуарда Росселя и Александра Мишарина. В разные годы он возглавлял аналитический блок в правительстве Свердловской области, курировал информационную политику и выборы. Является членом Союза писателей и Союза журналистов России, автор нескольких книг. В последние годы регулярно представлял губернатора в комиссиях по отбору кандидатов на посты глав муниципалитетов.

В последний раз Вадим Дубичев появлялся в информационной повестке в январе 2021 года, когда вошел по губернаторской квоте в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга. Напомним, тогда вместо Александра Высокинского мэром уральской столицы был избран Алексей Орлов.

Куда именно собирается переходить Дубичев, пока неизвестно, но говорят, что его подчиненные уже активно ищут работу.

Екатеринбург. Другие новости 04.10.21

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