Слух дня: пятидесятым депутатом заксо станет Елена Чечунова

Сегодня президиум регионального политсовета «Единой России» решит, кому передать вакантный мандат депутата областного заксобрания.

Как уже писал «Новый День», рассматриваются три кандидата: полковник внутренней службы в отставке, первый зампред областного спортивного общества «Динамо» Алексей Таврунов, пиарщик УГМК-холдинга Алексей Свалов и Елена Чечунова, которая в прошлом созыве заксо возглавляла комитет по молодежной политике, развитию спорта, физкультуры и туризма.

Говорят, что наиболее высокие шансы – у Елены Валерьевны, так как ее кандидатуру поддерживает и сама партия, и губернатор. Чечунова – опытный депутат, избиралась в заксобрание трижды: в 2006, 2011 и 2016 годах, в последнем созыве руководила фракцией «Единой России». На выборы она шла по Первоуральской территориальной группе, где позиции партии власти серьезно потеснили коммунисты, и при первичном распределении мандатов в число депутатов не попала. Но губернатор Евгений Куйвашев перед отъездом в отпуск поручил своему политическому блоку сделать так, чтобы мандат Елена Валерьевна все-таки получила.

Екатеринбург. Другие новости 19.10.21

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