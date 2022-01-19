Слух дня: Куйвашев назначил «самого странного» главу минВЭС, так как ему все равно

Назначение министром международных отношений и внешнеэкономических связей Свердловской области первоуральца Вячеслава Ярина вызвало недоумение у наблюдателей. Есть мнение, что это «самый странный» глава минВЭС за все время существования министерства.

Во-первых, весь его прежний опыт работы (до назначения замминистра) никак с международными отношениями не связан. Напомним, Ярин закончил Уральский юридический институт МВД РФ, был помощником свердловского бизнес-омбудсмена, учредителем нескольких коммерческих предприятий, заместителем председателя Общественного совета при ОМВД России по Первоуральску, проректором по общим вопросам и развитию в РГППУ. Всего этого явно недостаточно, чтобы представлять интересы региона на международном уровне. Предыдущие министры являлись выпускниками РАНХиГС (Юрий Осинцев, неоднократно повышал квалификацию за границей), УрГУ (Виктор Кокшаров), УГТУ-УПИ (Александр Харлов, который до прихода в миниВЭС работал в екатеринбургском представительстве МИДа; Андрей Соболев, проходивший стажировку в Германии; Василий Козлов, который до министерства работал проректором УрФУ).

Кроме того, по неофициальным данным, прежние министры – Андрей Соболев, Александр Харлов, а если взглянуть еще дальше, то и Виктор Кокшаров, использовали эту деятельность как возможность надзора и негласного контроля губернатора – что и входило в круг их обязанностей, не предназначенный для широкой огласки. По слухам, это сильно нервировало губернаторов. Информации о связях нового министра с органами безопасности нет. Это может объясняться двояко. Или Евгений Куйвашев рискнул провести такое назначение без оглядки на ФСБ, потому что Ярин для него чем-то особенно ценен, или же ему абсолютно все равно, кто займется международными связями области – в этом случае подтверждается предположение, что на следующий губернаторский срок он не пойдет. А эти предположения вновь всплыли в повестке после пресс-конференции губернатора.

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