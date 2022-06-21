«Если курс останется плавающим, мы еще увидим доллар по 30»: интервью с финансовым аналитиком

Курс доллара опустился ниже 55 рублей – последний раз такое было в июне 2015 года. Увидим ли мы доллар по 30, стоит ли сейчас покупать валюту и когда закончится укрепление рубля – об этом читайте в блиц-интервью «Нового Дня» с финансовым аналитиком Виталием Калугиным.

– Доллар упал ниже 55 рублей. Как долго это продлится?

– В ближайшую неделю доллар, видимо, будет падать. Насколько я понимаю, экспортерам надо обменять примерно триллион рублей для того, чтобы заплатить налоги. Это большая сумма, примерно 20 миллиардов долларов. По моим расчетам, продажа порядка полутора миллиардов долларов на бирже приводит к укреплению на рубль. То есть рубль может быть и по 50. Теоретически при таких ценах на нефть укрепление рубля может быть сколь угодно большим. Я не вижу у Центрального банка и Минфина возможностей остановить это.

– То есть мы еще можем увидеть доллар по 30?

– Если оставить курс рубля плавающим, то да, легко, увидим и по 30.

– Но на экономике такой курс, наверное, печально скажется?

– Конечно. Сталеплавильщики уже сейчас воют, экспортеры уже сейчас начинают испытывать проблемы с прибылью. Федеральный бюджет во втором квартале может сойтись только в нуле, Силуанов уже заявил, что при таком курсе 2 трлн рублей будет дефицит. И в первую очередь потому что НДПИ, налог на прибыль от экспортеров исчисляется в рублях.

– Есть смысл сейчас покупать валюту?

– Конечно, есть смысл покупать. При таких условиях средняя зарплата, которая сейчас 55 тысяч в Свердловской области, стала равна тысяче долларов. Такое счастье у нас уже давненько было, наверное, 2006-2007 годы, то есть расцвет потребительской экономики. Такая зарплата вернулась в долларах, и, наверное, это хорошая зарплата, сравнимая с восточноевропейской. Я бы, если есть возможность, запасался. Наличный доллар стоит плюс 9-10 рублей к курсу биржи, то есть можно купить по 65. Это уже конечно не тысяча долларов средняя зарплата, меньше, но в любом случае эти доллары вы можете вывозить, покупать что-то в Казахстане, можете поехать в Турцию, если будет возможность.

– «Тинькофф» уже ввел комиссию за хранение валюты на счетах, «Тинькофф инвестиции» тоже обещает брать комиссию за хранение. Могут и другие банки и брокеры подтянуться.

– Да, к сожалению, это так. С учетом того, что долларовая инфляция уже порядка 9%, а скорее всего, будет 9-11% в этом году, то еще и комиссия за хранение долларов в 6% или даже 10 % от «Тинькова» выглядит грабежом. В других банках, если речь идет о депозите под 0,01%, хотя бы нет комиссии. В данный момент трехмесячные депозиты в валюте пока не облагаются комиссией. А там посмотрим, может, начнется какой-то импорт, и курс перестанет так колбасить.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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