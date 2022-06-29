Рубль продолжает подъем – доллар и евро обновили семилетние минимумы

Доллар и евро в ходе торгов на Московской бирже вновь обновили семилетние минимумы. Валюта США в среду опустилась ниже 51 рубля – впервые с мая 2015 года, а евро – ниже 54 рублей, впервые с апреля 2015 года, следует из котировок Мосбиржи.

По состоянию на 11.31 мск, доллар торгуется на отметке 50,54 рубля, подешевев на 1,25 рубля. В моменте «американец» опускался до 50,01 рубля. Курс евро к этому времени составил 53,14 рубля, что на 1,4 рубля меньше цены закрытия предыдущих торгов. Надо отметить, что в 10.21 мск единая европейская валюта опускалась ниже 53 рублей, минимальный биржевой курс составил 52,8 рубля.

По мнению аналитика БКС Экспресс Михаила Зельцера, на курс рубль продолжает влиять дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке из-за резкого падения импорта, а «санкции и фиктивный дефолт не имеют значения». «Пока российский экспорт кратно выше импорта, сложно рассчитывать на восстановление инвалют. Но, возможно, все впереди», – отметил эксперт.

«По сути, наблюдается полное доминирование продавцов в валютных парах на фоне обширного экспорта и подавленного импорта», – указал Зельцер. Впрочем, по его словам, «уже есть сигналы к замедлению обвала импортных поставок». «Но процесс может занять время, прежде чем сократится дисбаланс спроса и предложения инвалют на рынке», – отметил эксперт.

По оценкам аналитиков БКС Экспресс, нормализация в иностранных валютах может наступить ближе к концу года. Ориентиром отскока USD/RUB выступает планка в 70 рублей за доллар, указывают они.

«Пока же рубль, видимо, направляется к круглой психологической отметке на 50 за доллар США», – резюмировал Зельцер.

Накануне доллар опустился к отметке 52 рубля, а евро стал дешевле 55 рублей. «Несмотря на прохождение в понедельник пика налоговых выплат, основным валютам так и не удалось перейти к коррекционному росту… Сказывается слабый спрос на валюты со стороны импортеров и населения, который пока не может скомпенсировать предложение со стороны экспортеров», – прокомментировал ситуацию на валютном рынке «Банки.ру» Богдан Зварич.

Ранее российские власти заявляли о переукреплении рубля. Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал это вызовом для отечественной экономики, отметив, что чрезмерно укрепившийся рубль «создает проблемы и для наших экспортеров, и для импортеров». Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял, что оптимальный для экономики будет курс рубля в 70-80 рублей за доллар. Он говорил, что власти ведут работу над возвращением курса нацвалюты к этому уровню.

Москва, Наталья Петрова

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