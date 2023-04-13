Грязь, окурки и посадки: интервью о важном с главным по благоустройству в Екатеринбурге

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов встретился с журналистами и ответил на самые важные вопросы о благоустройстве, озеленении, ремонте и уборке дорог. «Новый День» приводит самые важные моменты. Если коротко – то на решение всех насущных городских проблем нужны деньги, точнее – очень много денег, а их нет.

– Почему стало меньше грязи, но больше пыли?

– Просто мы больше снега вывозим, а со снегом абсорбируется и грязь. Да и пыли тоже стало меньше, она, в основном, от газонов, строительных площадок и шипов. Колейность на дорогах тоже от шипов, мы этим и дышим. Надо отказываться всей страной от потребления шин с шипами. Пыли от противогололедных материалов минимально, мы ими не злоупотребляем.

– Можно ли решить проблему «гряземесов», которые паркуются на газонах, с помощью ограждений?

– Ограждения дорогие в содержании, их мыть и красить надо, восстанавливать после столкновений с коммунальной техникой, плюс они портят внешний вид. От этого надо избавляться. У нас есть областной закон № 52, который предусматривает фото- и видеофиксацию, надо штрафовать людей, которые встают на газоны. Но есть еще процедуры, которые надо привести [в соответствие с законом], хотя опыт областных городов говорит, что внедрение системы штрафов возможно в автоматическом режиме.

– А что мешает уже сейчас это сделать?

– Надо оцифровать все газоны, на это надо деньги, это большая и дорогостоящая работа.

– Можно ли гордуму попросить принять закон, чтобы штрафовать владельцев собак, которые не убирают за питомцами?

– Самая большая проблема: как штрафовать тех, кто за питомцами не убирает. Для этого надо задерживать и спрашивать паспорт, а это могут только сотрудники полиции и Росгвардии. Мы можем только проводить разъяснительную работу с гражданами, убеждать.

– Как будут штрафовать тех, кто бросает окурки из окон машин?

– Внесены изменения в федеральный закон, в КоАП РФ, соответственно, этой работой надо заниматься. Фото- и видеофиксация позволяет за выброшенный окурок оштрафовать, поэтому будем работать с коллегами. Есть ЦАФАП, подразделение внутри управления ГИБДД. Тем более что камер становится больше.

– ФАС предложила передать частным подрядчикам на уборку города. Будет администрация проводить тендеры?

– В целом 55 лет работает система ДЭУ, ломать ее нецелесообразно. Представьте, если подрядчик не справится с уборкой города в сильный снегопад, что будет?

– Как в этом году будут ремонтировать дороги?

– Каждый год мы ремонтируем 30-40 км дорог, а общая протяженность улично-дорожной сети – около 1,5 тысячи км. При этом денег не выделяется больше, а стоимость материалов и работ меняется, идет инфляция. Надеюсь, в этом году дополнительные деньги придут, и мы будем работой более активно заниматься.

Также порядка 35-40 светофоров ежегодно мы меняем, этот год примерно в тех же цифрах.

Продолжается заброска ям – это необходимость. Да, мы понимаем, что это не ремонт, а временная мера. Как только позволит погода, будем полноценно заниматься.

– Что стало с планами на капремонт улицы Малышева? Делали уже проект, а потом все поменялось.

– Планы по капремонту Малышева остались. Да, в 2020 году был конкурс, который выпал на пандемию, его выиграла компания не из Свердловской области, они пытались работать дистанционно, но сорвали сроки, и контракт мы расторгли. Пока продолжаем проектирование, в дискуссию входим с Управлением по охране памятников и федеральной экспертизой, которая даст оценку наших проектных решений по поводу моста на Малышева. Но к концу года проектную документацию надо сделать.

Пока в бюджете ремонт улицы Малышева не просматривается. Необходимость ремонта улицы есть. Если не зайдем на полноценный ремонт с заменой опор, то будем ремонтировать «под фрезу».

– Не встанет ли город из-за ремонтов дорог?

– Будем стараться [работать] по ночам. Не будет перекрытий дорог. У нас специалисты Центра организации движения аккуратно подходят к любому перекрытию, так что я не вижу масштабных проблем при ремонте. Начаты уже подготовительные работы. Как только погода позволит, мы выйдем на все объекты, которые у нас законтрактованы.

– Какие зеленые территории в приоритете на преображение по «Комфортной городской среде»?

– У нас лидировал Преображенский парк [по итогам голосования жителей города], который ушел в работу, и парк «Уралмаш», который остается [в голосовании на этот год]. И так как до сих пор все объекты, которые реконструировали по программе, были в центре города, Орджоникидзевский район справедливо считает себя обделенным, с моей точки зрения, было бы хорошо отремонтировать его, но голосование покажет.

А вот парк Энгельса могут отремонтировать благотворители. Если подпишут документы с мэрией, то его уберут из списка объектов для голосования в рамках «Комфортной городской среды».

– Будут ли в городе новые зеленые зоны и массовая высадка деревьев?

– Высадка новых деревьев и так проходит ежегодно – это десятки тысяч, но это не сильно видно, потому что она в лесных зонах вокруг Екатеринбурга проводится. И немножко на улично-дорожной сети. Но лесные зоны – это легкие нашего города. А деревья на УДС – это просто для эстетики.

– Когда заменят все тополя на менее проблемные деревья?

– Каждое спиленное дерево воспринимается некоторыми жителями города как личное оскорбление. Надо вам, СМИ, объяснять, что это в их же интересах. С другой стороны, я понимаю возмущение людей, когда, например, взяли и спилили тополя на Грибоедова, а вместо них посадили маленькие деревья. Люди говорят: когда они вырастут, меня уже в живых не будет. Палка о двух концах.

– В Академическом каждое утро люди стоят в очереди, чтобы сесть в автобусы. Они крошечные. Нельзя большие пустить на эти маршруты? Добавить еще транспорта по утрам?

– Проблема в том, что контракты уже заключены. Этой работой мы занимаемся, перевозчики закупают автобусы [большего размера]. Но поймите, перевозки – это такие… очень небыстрые процессы. У нас частные перевозчики включены в программу нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» [в части государственных лизинговых проектов], и они будут закупать большой подвижной состав. Мы просим, кое-где у нас подвижки есть, подвижной состав новый появляется на маршрутах, особенно в пиковые часы нагрузки. Но там [в районе] постоянно строится жилье, вновь вводится, а дорог-то не прибавляется пока – и автобусы попадают в пробку, соответственно, не выполняется расписание.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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