Чем опасны экскременты собак и почему хозяев до сих пор не штрафуют

С наступлением весны екатеринбургские дворы превращаются в большой собачий туалет. Немногие собаководы убирают за своими питомцами, редко кто заботится и о санитарном состоянии дворов и улиц. В свою очередь, экскременты портят не только внешний вид города, но и становятся источником опасных инфекций.

По словам председателя Окружной гильдии экологов Евгения Тюльканова, до 6 месяцев перерабатываются экскременты биологическими компонентами (червяками, мухами, личинками). Однако фекалии до того, как станут естественным удобрением, переносятся на подошве обуви, на лапах животных, что при контакте с телом человека может создать очаг заболевания. Кроме того, детские площадки часто становятся объектом собачьего интереса, а дети видят «игрушку» коричневого цвета и норовят взять ее в руки, вследствие чего через слизистую или носоглотку могут передаться бактерии, вызывающие опасные кишечные заболевания, различного рода вирусы и прочее. «Это все попадает на слизистую, со слизистой – в пищевод, что может привести к поражению печени, гортани, легких, почек. Бактерии могут остаться также и в кровеносной системе», – отметил собеседник «Нового Дня».



По словам специалиста, за последние 5 лет люди стали более осознанными: в подъездах новых домов управляющие компании сейчас оставляют мешочки для собачников, развешивают таблички, которые призывают владельцев убирать за своими питомцами. Однако Евгений Тюльканов уточнил, что не следует оставлять экскременты в закрытом состоянии в полиэтиленовом пакете, поскольку возникает бескислородная среда, где фекалии не перерабатываются: «Мы не должны закручивать и закрывать пакеты, должен быть непосредственно контакт с кислородом».

Также эксперт отметил, что в Свердловской области официально хозяев собак не штрафуют, однако есть специальные меры наказания, которые вырабатываются управляющими компаниями на каждой отельной территории. По словам квартальных, периодически проходят рейды с полицейским, но для того чтобы привлечь нарушителя к административной ответственности, надо дело зафиксировать. «Нам поступают заявления с крупных управляющих компаний. Там везде видеонаблюдение: они выкладывают фото собаки, фото хозяина и принимают определенные меры. А если нет этой цепочки, то все проходит безнаказанно», – рассказал квартальный инспектор Чкаловского района Андрей Коновалов. Он отметил, что в России необходимо ввести меры наказания, которые действуют в европейских странах. Так, например, в Сербии и Чехии специальные службы берут ДНК животного, определяют, кто это, и привлекают собственников.

Ранее действовал закон об ответственном обращении с животными, где были прописаны требования к содержанию домашних питомцев. Однако, по словам замдиректора службы квартальных Орджоникидзевского района Екатеринбурга Константина Гущина, на данный момент нет административной ответственности за «необеспечение уборки продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования», поскольку данный закон отменили несколько лет назад. «Вышел федеральный закон, регламентирующий содержание домашних животных, и по нему только органы полиции имеют право работать с такими случаями. Были правила содержания домашних животных на территории Екатеринбурга. Однако этот документ утратил силу ввиду федерального законодательства. На данный момент проводятся беседы с полицейскими, если возникают данные ситуации», – отметил Гущин.

Как ранее писал «Новый День», в интервью с журналистами вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что пока только разговоры с хозяевами хоть как-то помогают решить этот вопрос: «Самая большая проблема: как штрафовать тех, кто за питомцами не убирает. Для этого надо задерживать и спрашивать паспорт, а это могут только сотрудники полиции и Росгвардии. Мы можем только проводить разъяснительную работу с гражданами, убеждать».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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